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Экономика

Бюро исполнительного производства останутся закрытыми до 22 июня

время публикации: 16 июня 2025 г., 21:47 | последнее обновление: 16 июня 2025 г., 21:47
Бюро исполнительного производства останутся закрытыми до 22 июня
**FILE2003** A view of the bailiff office in Jerusalem. May 06, 2003. Photo by Flash90

Управление исполнительного производства и взыскания долгов объявило, что бюро исполнительного производства останутся закрыты до воскресенья, 22 июня.

Также не будет работать центр взыскания штрафов и другие подразделения управления.

Соответственно, не будут выполняться приказы о принудительном приводе и аресте, регистрация и изъятие движимого имущества, конфискация транспортных средств и процедуры выселения.

В связи с закрытием офисов не будут проводиться слушания перед регистраторами исполнительного производства, заседания по урегулированию долгов и встречи по обучению правильному экономическому поведению.

Телефонный информационный центр управления 35592* будет работать в ограниченном режиме.

Экономика
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