Бюро исполнительного производства останутся закрытыми до 22 июня

Управление исполнительного производства и взыскания долгов объявило, что бюро исполнительного производства останутся закрыты до воскресенья, 22 июня.

Также не будет работать центр взыскания штрафов и другие подразделения управления.

Соответственно, не будут выполняться приказы о принудительном приводе и аресте, регистрация и изъятие движимого имущества, конфискация транспортных средств и процедуры выселения.

В связи с закрытием офисов не будут проводиться слушания перед регистраторами исполнительного производства, заседания по урегулированию долгов и встречи по обучению правильному экономическому поведению.

Телефонный информационный центр управления 35592* будет работать в ограниченном режиме.