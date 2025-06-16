Бецалель Смотрич против ограничений Командования тылом

Министр финансов Бецалель Смотрич заявил, что ограничения на экономическую деятельность, введенные командованием тылом в связи с угрозой ракетных обстрелов из Ирана, являются чрезмерными.

"Мы обсуждаем этот вопрос с Командованием тыла, я считаю, что разрешение на работу только для жизнеобеспечивающих предприятиях - это устаревшее определение", - объяснил Смотрич. По словам главы минфина, "можно и нужно открыть больше предприятий и обеспечить более широкое функционирование экономики".