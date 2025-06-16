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Экономика

Бецалель Смотрич против ограничений Командования тылом

Бецалель Смотрич
время публикации: 16 июня 2025 г., 21:20 | последнее обновление: 16 июня 2025 г., 21:20
Бецалель Смотрич против ограничений Командования тылом
Yonatan Sindel/Flash90

Министр финансов Бецалель Смотрич заявил, что ограничения на экономическую деятельность, введенные командованием тылом в связи с угрозой ракетных обстрелов из Ирана, являются чрезмерными.

"Мы обсуждаем этот вопрос с Командованием тыла, я считаю, что разрешение на работу только для жизнеобеспечивающих предприятиях - это устаревшее определение", - объяснил Смотрич. По словам главы минфина, "можно и нужно открыть больше предприятий и обеспечить более широкое функционирование экономики".

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