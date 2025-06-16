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Экономика

Прямой ущерб от иранских ракет превысил миллиард шекелей

Иран
Налоги
Ущерб
время публикации: 16 июня 2025 г., 11:45 | последнее обновление: 16 июня 2025 г., 11:45
Прямой ущерб от иранских ракет превысил миллиард шекелей
AP Photo/Ohad Zwigenberg

По состоянию на утро понедельника, 16 июня, в компенсационный фонд налогового управления были поданы около 9900 исков, связанных с ущербом от иранских ракет.

Из них 8549 исков связаны с ущербом недвижимому имуществу, 668 исков – в связи с ущербом автотранспорту и 683 иска в связи с ущербом движимому имуществу.

В общей сложности 2695 человек были эвакуированы из пострадавших зданий.

Сумма ущерба уже превысила 1 миллиард шекелей без учета значительной части ущерба, нанесенного минувшей ночью.

По всей территории страны действуют 90 групп специалистов-оценщиков компенсационного фонда. Подать жалобу на ущерб можно по номеру *4954 или на сайте налогового управления.

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