Прямой ущерб от иранских ракет превысил миллиард шекелей

По состоянию на утро понедельника, 16 июня, в компенсационный фонд налогового управления были поданы около 9900 исков, связанных с ущербом от иранских ракет.

Из них 8549 исков связаны с ущербом недвижимому имуществу, 668 исков – в связи с ущербом автотранспорту и 683 иска в связи с ущербом движимому имуществу.

В общей сложности 2695 человек были эвакуированы из пострадавших зданий.

Сумма ущерба уже превысила 1 миллиард шекелей без учета значительной части ущерба, нанесенного минувшей ночью.

По всей территории страны действуют 90 групп специалистов-оценщиков компенсационного фонда. Подать жалобу на ущерб можно по номеру *4954 или на сайте налогового управления.