Последствия ракетного обстрела из Ирана: восемь погибших, более 100 пострадавших

Объявлено, что в Хайфе на месте падения ракеты найдены тела троих погибших, ранее считавшихся пропавшими без вести. Общее число жертв ночной ракетной атаки 16 июня возросло до восьми.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела в разных районах страны (в Петах-Тикве и в районе Тель-Авива-Бней-Брака) погибли пять человек: две женщины и двое мужчин – примерно 70-80 лет, в также еще один человек.

В общей сложности помощь была оказана более чем 100 пострадавшим, 92 из которых были доставлены в больницы из четырех мест, где падением ракет или их фрагментов был причинен ущерб.

Одна женщина (около 30 лет) в тяжелом состоянии (травмы лица), не менее шести в состоянии средней тяжести, остальные ранены легко.

В общей сложности, в результате иранских ракетных обстрелов 13-16 июня в Израиле погибли не менее 24 человек.