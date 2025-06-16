Налоговое управление продлевает сроки подачи документов

В связи с началом военных действий против Ирана, в свете сложившейся в стране ситуации и с целью облегчения положения общественности, директор Налогового управления Шай Ааронович распорядился о предоставлении индивидуальным предпринимателям и компаниям ряда поблажек.

В частности, сроки подачи периодической отчетности за май 2025 года по НДС, удержаниям и авансовым платежам подоходного налога переносятся на 26 июня.

Кроме того, последний срок подачи годовых отчетов за 2024 год для физических лиц и компаний откладывается до 31 июля, а за 2023 год только для компаний в рамках соглашения о продлении для представителей до 30 июня.

Срок подачи деклараций об имуществе будет перенесен в соответствии с переносом последнего срока подачи годового отчета за тот же год. Также можно будет подавать отчеты об удержаниях за 2024 год (126 и 856) до 31 июля без уплаты штрафа за задержку подачи.

Последний срок для годовой отчетности для микро-бизнесов ("осек заир") за 2024 год переносится на 31 июля.

Также до 30 июня не будут налагаться новые аресты по долгам и не будут проводиться процедуры принудительного взыскания. Эта дата будет корректироваться с учетом ситуации в сфере безопасности. Следует подчеркнуть, что разница в индексации и проценты будут начисляться согласно закону, и речь не идет об отмене существующих арестов или списании долгов, а только о приостановке указанных процедур.