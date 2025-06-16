Авиакомпаниям, возвращающим израильтян из-за границы, запретят вывозить пассажиров из Израиля

Правительство Израиля все еще работает над планом возвращения на родину десятков тысяч израильтян, застрявших за границей, однако уже приняло решение запретить авиакомпаниям брать пассажиров на рейсы из Израиля.

Запрет был принят по требованию служб безопасности, желающих избежать столпотворения в аэропорту имени Бен-Гуриона во время ракетных обстрелов из Ирана.

Согласно разрабатываемому плану, начиная с четверга будут выполняться не более 2 рейсов в час в светлое время суток, что позволит возвращать в Израиль до 5 тысяч человек в день.

Также рассматривается возможность использовать для возврата не аэропорт Бен-Гурион, а аэропорт Хайфы, что значительно уменьшит пропускную способность – он не может принимать большие самолеты.