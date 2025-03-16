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Экономика

Reuters: США участвуют в процессе выбора нового главы центробанка Ливана

Финансы
США
Ливан
время публикации: 16 марта 2025 г., 08:20 | последнее обновление: 16 марта 2025 г., 08:24
Reuters: США участвуют в процессе выбора нового главы центробанка Ливана
AP Photo/Hassan Ammar

Агентство Reuters сообщает, что власти США сотрудничают с ливанским правительством в процессе выбора нового главы центрального банка Ливана.

В публикации сказано, что Вашингтон стремится к сокращению уровня коррупции в Ливане и к недопущению финансирования террористической организации "Хизбалла" через банковскую систему Ливана.

Примечательно, что в публикации Reuters сказано: "Хизбалла" была в прошлом году разгромлена Израилем.

Об участии американцев в процессе рассмотрения кандидатов на пост главы центрального банка Ливана агентству Reuters сообщили три ливанских источника, один западный дипломат и один чиновник из администрации президента США Дональда Трампа. Официальных комментариев по этому поводу не поступало. Имена кандидатов не публикуются.

Экономика
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