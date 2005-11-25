СМИ: правительство Израиля обеспокоено судьбой "российских пенсий" репатриантов из РФ

На этой неделе состоялось специальное совещание министров финансов, иностранных дел и алии, посвященное судьбе "российских пенсий" израильтян, репатриировавшихся из России. По информации сайта Ynet, в Израиле опасаются того, что Россия прекратит выплаты под предлогом невозможности перевести деньги за границу из-за введенных против нее санкций.

Издание пишет, что в Израиле проживают около 57 тысяч человек, которым положены пенсионные отчисления из России. Они делятся на две группы: около 41 тысячи израильтян раз в квартал получают пенсии напрямую из Москвы, еще около 17 тысяч - через "Институт национального страхования" в рамках соглашения, подписанного в 2016 году между Биньямином Нетаниягу, который в тот период занимал пост премьер-министра, и президентом России Владимиром Путиным.

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В прошлом месяце Россия уведомила, что из-за санкций прекратит перевод денег пенсионерам, проживающим за границей. Для того, чтобы продолжить получать причитающиеся деньги, пенсионеру необходимо открыть счет в российском банке. Таким образом, большинство из 41 тысячи пенсионеров, проживающих в Израиле и получающих пенсии напрямую из Москвы, в ближайшее время эти деньги получать не смогут.

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Издание пишет, что под вопросом также судьба пенсий тех, кто получает их через "Институт национального страхования". В апреле им были переведены деньги за январь-март, в июле - должна была быть выплата за второй квартал. Но пока неизвестно, переведет ли Москва пенсионные деньги в Израиль.

По информации сайта Ynet, обеспокоен ситуацией и Институт национального страхования, который уже обратился за разъяснениями в минфин Израиля, но там нет готового ответа.

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Издание пишет, что на совещании министров, состоявшемся на этой неделе, обсуждалось, какие шаги могут быть предприняты правительством Израиля в случае, если Москва не переведет деньги. Ynet пишет, что параллельно с этим между Иерусалимом и Москвой ведутся переговоры по поводу этих пенсий.

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Ynet также приводит ответ из Института национального страхования, в котором говорится, что в случае невыплаты "российских пенсий" и существенного ухудшения материального положения пожилые люди могут обратиться в "Битуах Леуми", чтобы проверить, не положена ли им дополнительная помощь.