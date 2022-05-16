Верховный суд: разночтения в акциях "1+1" и "Второй товар за полцены" должны трактоваться в пользу потребителя

Верховный суд удовлетворил апелляцию группы истцов на решение окружного суда и принял к рассмотрению представительский иск против сетей "Тив Таам", "Хаци Хинам" и "Супер Душ" по поводу недобросовестного поведения в рамках акций "1+1", "Второй товар за полцены" и т.д.

Судья Офер Гроскопф постановил, что при покупке количества товаров, превышающего установленный условиями акции минимум, продавец должен делать расчет общего счета так, чтобы потребитель заплатил наименьшую возможную цену.

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Так, при покупке в рамках акции "1+1" четырех товаров стоимостью 80, 60, 40 и 20 шекелей, покупатель должен заплатить 80 шекелей за первую пару товаров и 40 шекелей за вторую пару, а не 80 шекелей за первую и 60 шекелей за вторую. То есть пары должны составлять самый дорогой и следующий за ним по цене, а не самые дорогие с самыми дешевыми из приобретаемых товаров.