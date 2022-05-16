adv_07 m_ar_top_1
adv_08 ar_top_1
Иерусалим:
12 - 23°
Тель-Авив:
17 - 22°
Эйлат:
20 - 32°
Приложение
для Android
Все новости
adv_09 m_ar_top_2
adv_06 ar_top_2
Экономика

Верховный суд: разночтения в акциях "1+1" и "Второй товар за полцены" должны трактоваться в пользу потребителя

время публикации: | последнее обновление:
блог версия для печати фото
Верховный суд: разночтения в акциях
Flash90. Фото: Г.Йоханан

Верховный суд удовлетворил апелляцию группы истцов на решение окружного суда и принял к рассмотрению представительский иск против сетей "Тив Таам", "Хаци Хинам" и "Супер Душ" по поводу недобросовестного поведения в рамках акций "1+1", "Второй товар за полцены" и т.д.

Судья Офер Гроскопф постановил, что при покупке количества товаров, превышающего установленный условиями акции минимум, продавец должен делать расчет общего счета так, чтобы потребитель заплатил наименьшую возможную цену.

adv_10 incontent_1

Так, при покупке в рамках акции "1+1" четырех товаров стоимостью 80, 60, 40 и 20 шекелей, покупатель должен заплатить 80 шекелей за первую пару товаров и 40 шекелей за вторую пару, а не 80 шекелей за первую и 60 шекелей за вторую. То есть пары должны составлять самый дорогой и следующий за ним по цене, а не самые дорогие с самыми дешевыми из приобретаемых товаров.

adv_11 m_ar_1

adv_12 m_end_ar_wwh
Ссылки по теме
adv_13 ar_middle_wwh
adv_14 ar_middle_yandex
adv_15 ar_right_wwh
adv_16 ar_right_1

ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

11:09 ЦАХАЛ: во время учений в Хайфе будут слышны взрывы
10:59 Минобороны РФ опубликовало отчет о ходе "спецоперации" в Украине, идет 82-й день войны
10:52 Эпидемия коронавируса в Израиле: более 15 тысяч зараженных, менее 100 в тяжелом состоянии
10:41 Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 82-й день войны
10:29 Верховный суд: разночтения в акциях "1+1" и "Второй товар за полцены" должны трактоваться в пользу потребителя
10:05 В Тель-Авиве звучат учебные сирены
10:05 В Харьковской области ВСУ оттеснили российские войска и вышли к государственной границе
09:36 Россия национализирует активы Renault и возобновляет выпуск "Москвичей"
09:17 Во многих областях Украины воздушная тревога, в Одесской области ранен ребенок
08:32 Генпрокуратура Украины: в результате военной агрессии РФ погибли не менее 229 детей
adv_17 ar_right_2
adv_18 ar_right_3
adv_19 ar_right_4
adv_20 ar_right_5