Air India возобновляет полеты в Израиль

Национальный авиаперевозчик Индии, Air India, сообщает, что 16 мая возобновляет полеты в Израиль. Они возобновились около полутора месяцев назад, но были вновь приостановлены в связи с иранским ударом по еврейскому государству.

Авиакомпания будет совершать пять рейсов в неделю – с воскресенья по четверг. Рейсы из Индии будут прилетать днем и вылетать вечером. Выполнять полеты будут самолеты Boeing-787 Dreamliner, которые будут пересекать воздушное пространство Саудовской Аравии.