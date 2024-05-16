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Air India возобновляет полеты в Израиль

время публикации: 16 мая 2024 г., 11:03 | последнее обновление: 16 мая 2024 г., 11:03

Национальный авиаперевозчик Индии, Air India, сообщает, что 16 мая возобновляет полеты в Израиль. Они возобновились около полутора месяцев назад, но были вновь приостановлены в связи с иранским ударом по еврейскому государству.

Авиакомпания будет совершать пять рейсов в неделю – с воскресенья по четверг. Рейсы из Индии будут прилетать днем и вылетать вечером. Выполнять полеты будут самолеты Boeing-787 Dreamliner, которые будут пересекать воздушное пространство Саудовской Аравии.

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