Израиль на полгода продлит договор о поставке воды в Иорданию

Израиль согласился частично выполнить просьбу иорданских властей о продлении договора о поставке королевству дополнительной квоты пресной воды сверх количества, предусмотренного мирным договором от 1994 года, однако всего на полгода.

Напомним, по мирному договору Израиль поставляет Иордании 50 миллионов кубометров воды в год. В 2021 году был подписан договор о поставке 50 миллионов кубометров в год дополнительно, сроком на три года, и этот договор истек в мае. За воду Иордания не платит.

Власти Иордании просили продлить договор еще на пять лет. Израиль в качестве условия возобновления договора требовал снизить подстрекательскую и антиизраильскую риторику. Однако в четверг, 16 мая, стало известно, что министр энергетики и инфраструктур Эли Коэн подписал продление договора с Иорданией на полгода.

По всей видимости, это произошло в связи с сообщениями об участии иорданских самолетов в перехвате иранских беспилотников, летящих на Израиль, а также о данном иорданскими властями разрешении израильским и американским самолетам действовать на территории Хашимитского королевства для перехвата атаки.

Эли Коэн вначале планировал продлить договор на год, однако после серии совещаний он продлил его всего на полгода. Коэн пояснил: "Цель ХАМАСа, "Хизбаллы" и Ирана – дестабилизировать обстановку и нанести ущерб отношениям Израиля с другими государствами Ближнего Востока. Мы продолжим использовать наши ресурсы для укрепления позиций Израиля в регионе".