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Глава "Таасия Авирит": после отражения иранского удара резко вырос спрос на ракеты "Хец"

время публикации: 16 мая 2024 г., 13:40 | последнее обновление: 16 мая 2024 г., 13:40
Глава "Таасия Авирит": после отражения иранского удара резко вырос спрос на ракеты "Хец"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Генеральный директор "Таасия Авирит" Боаз Леви рассказал, что после отражения иранского удара по Израилю значительно возрос интерес к разработанному этим оборонным концерном противоракетному комплексу "Хец".

"Несколько стран обратились к нам за информацией. Я полон оптимизма, что мы заключим новые соглашения о поставках системы "Хец", особенно после такой убедительной демонстрации ее способностей", – заявил он, отказавшись сообщать, о каких странах идет речь.

На данный момент единственным государством, заключившим соглашение о поставках, стала Германия. Это потребовало одобрения США, поскольку в разработке "Хец" участвовала и компания Boeing. Леви рассчитывает, что это соглашение станет образцом для последующих.

Напомним: во время иранской атаки 13-14 апреля "Хец-3" стал первым в истории средством ПРО, совершившим боевой перехват цели за пределами земной атмосферы.

Боаз Леви возглавлял конструкторское бюро, которое вело разработку "Хец". В День независимости ему была оказана честь зажечь один из факелов.

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