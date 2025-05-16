В Иерусалиме прошли переговоры с представителями Камбоджи о завозе сельхозрабочих

13-15 мая в Иерусалиме состоялись переговоры между правительством Израиля и представителями правительства Камбоджи о подписании соглашения по организованному ввозу в Израиль сельскохозяйственных рабочих.

В переговорах, организованных МИД Израиля, принимали участие представители управления народонаселения, министерства труда, министерства сельского хозяйства. Камбоджу представляли чиновники министерства труда этой страны.

Члены камбоджийской делегации посетили сельскохозяйственные центры, ознакомившись с интеграцией иностранных работников в израильскую экономику, условиями труда и механизмами защиты их прав в Израиле.

В рамках диалога был подписан Меморандум о взаимопонимании и согласованы условий соглашения, позволяющего осуществлять набор работников из Камбоджи для работы в сельскохозяйственном секторе Израиля.

Ожидается, что соглашение будет подписано в ближайшее время.