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Экономика

В Иерусалиме прошли переговоры с представителями Камбоджи о завозе сельхозрабочих

МИД
Сельское хозяйство
время публикации: 16 мая 2025 г., 10:10 | последнее обновление: 16 мая 2025 г., 10:10
В Иерусалиме прошли переговоры с представителями Камбоджи о завозе сельхозрабочих
Moshe Shai/Flash90

13-15 мая в Иерусалиме состоялись переговоры между правительством Израиля и представителями правительства Камбоджи о подписании соглашения по организованному ввозу в Израиль сельскохозяйственных рабочих.

В переговорах, организованных МИД Израиля, принимали участие представители управления народонаселения, министерства труда, министерства сельского хозяйства. Камбоджу представляли чиновники министерства труда этой страны.

Члены камбоджийской делегации посетили сельскохозяйственные центры, ознакомившись с интеграцией иностранных работников в израильскую экономику, условиями труда и механизмами защиты их прав в Израиле.

В рамках диалога был подписан Меморандум о взаимопонимании и согласованы условий соглашения, позволяющего осуществлять набор работников из Камбоджи для работы в сельскохозяйственном секторе Израиля.

Ожидается, что соглашение будет подписано в ближайшее время.

Экономика
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