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Экономика

Финляндия оснастит свои бронемашины израильскими "Ветровками"

Оборонка
время публикации: 16 мая 2025 г., 08:12 | последнее обновление: 16 мая 2025 г., 08:12
Wikipedia.org . Фото: NatanFlayer

Компания Eurotrophy, являющаяся совместным предприятием израильского концерна "Рафаэль", германского KWM и американского General Dynamics, сообщила о получении контракта на интеграцию систем активной защиты "Ветровка" (Trophy, "Меиль Руах") на бронемашинах финской компании Patria.

На текущий момент "Ветровки" установлены на танках ЦАХАЛа, армии США, Германии, и будут установлены на танках Великобритании.

Экономика
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