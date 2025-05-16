Финляндия оснастит свои бронемашины израильскими "Ветровками"
время публикации: 16 мая 2025 г., 08:12 | последнее обновление: 16 мая 2025 г., 08:12
Компания Eurotrophy, являющаяся совместным предприятием израильского концерна "Рафаэль", германского KWM и американского General Dynamics, сообщила о получении контракта на интеграцию систем активной защиты "Ветровка" (Trophy, "Меиль Руах") на бронемашинах финской компании Patria.
На текущий момент "Ветровки" установлены на танках ЦАХАЛа, армии США, Германии, и будут установлены на танках Великобритании.
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