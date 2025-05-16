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Экономика

В Реховоте начинаются длительные дорожные работы на улице Герцль

Транспорт
время публикации: 16 мая 2025 г., 07:12 | последнее обновление: 16 мая 2025 г., 07:12
В Реховоте начинаются длительные дорожные работы на улице Герцль
Wikipedia: Ynhockey

19 мая на центральной улице Реховота начнутся дорожные работы по строительству полосы для синей линии скоростного автобусного транспорта (аналогичного хайфскому метробусу "Метронит").

Линия протяженностью 30 километров будет проходить через Кирьят-Экрон, Реховот, Нес-Циону, Ришон ле-Цион и Тель-Авив. Стоимость работ оценивается в 2,9 миллиарда шекелей.

В ходе работ будет частично перекрываться движение на участках улицы Герцль между трассой 40 и бульваром а-Кибуцим и между улицами а-Наси а-Ришон и а-Мада. При этом в обязательном порядке будет оставляться рабочей одна полоса движения в каждом направлении.

Помимо строительства инфраструктуры вдоль синей линии будут производиться работы по благоустройству, включая перенос линий электропередач под землю, прокладку велодорожек, обновление тротуаров, посадку деревьев и т.д.

Экономика
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