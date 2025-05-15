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Экономика

Индекс потребительских цен вырос в апреле на 1,1%

Статистика
Цены
Потребление
время публикации: 15 мая 2025 г., 19:45 | последнее обновление: 15 мая 2025 г., 19:52
Индекс потребительских цен вырос в апреле на 1,1%
Michael Giladi/Flash90

Центральное статистическое бюро опубликовало данные об изменении потребительских цен в апреле 2025 года, в соответствии с которыми индекс потребительских цен вырос в апреле на 1,1% и достиг отметки в 103,1 пункта (за базовую отметку в 100 пунктов берется средний показатель за весь 2024 год).

Индекс цен без учета жилья вырос на 1,3%, индекс цен без учета энергии вырос на 1,2%.

Наиболее значительным был рост цен: на транспорт, подорожавший на 4,9%, на досуг и развлечения (на 1,6%), на одежду (1,5%), на свежие фрукты (1,5%) и на жилье (рост на 0,6%).

Наиболее значительное снижение цен зафиксировано на свежие овощи (1%) и на домашнюю утварь (на 0,5%).

С начала года индекс потребительских цен вырос на 2,1%. За последние 12 месяцев (с апреля 2024 по апрель 2025 года) индекс потребительских цен вырос на 3,6%.

Расходы на поездки за границу и за перелеты по Израилю выросли на 15,9%. Обслуживание жилья, находящегося в собственности жильцов подорожало на 0,8%. Лицензии и сборы подорожали на 10,6%. Услуги гостиниц, экскурсии и отдых стали дороже на 8%. Одежда подорожала на 1,5%, аренда жилья выросла в цене на 0,3%. Бензин, зарядка автомобилей и автомобильное масло подорожали на 0,7%, свежие фрукты стали дороже на 1,5%. Свежие овощи подешевели на 1%, и страховка автомобилей стала дешевле на 1,4%.

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