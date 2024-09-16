Amazon потребовала от всех работников вернуться на работу в офисах
время публикации: 16 сентября 2024 г., 22:45 | последнее обновление: 16 сентября 2024 г., 22:45
Генеральный директор корпорации Amazon Энди Джесси потребовал, чтобы все работники корпорации вернулись на работу в офисах все пять дней в неделю. До сих пор можно было работать из офиса три дня в неделю.
Джесси объяснил свое требование "необходимостью сохранения стабильной корпоративной культуры".
Требование будет иметь определенные исключения из правил в соответствии с конкретными обстоятельствами, а также в случаях, когда работнику при найме была разрешена удаленная работа из дома.
Также гендиректор сообщил о намерении сократить руководящий эшелон корпорации с целью сокращения бюрократии.