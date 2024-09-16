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Экономика

США ввели санкции против разработчиков созданной в Израиле шпионской программы Predator

время публикации: 16 сентября 2024 г., 22:01 | последнее обновление: 16 сентября 2024 г., 22:01
США ввели санкции против разработчиков созданной в Израиле шпионской программы Predator
AP Photo/Shaban Athuman

Министерство финансов США объявило о введении персональных санкций против консорциума Intellexa, специализирующегося на производстве шпионских программ серии Predator.

Консорциум был создан в Израиле и начинал свою деятельность в Израиле. Его основатель, Таль Йонатан Дилиан, бывший офицер военной разведки АМАН, находится под санкциями с марта этого года. Он стал первым человеком, против которого США ввели персональные экономические санкции в связи со шпионскими программами.

Сегодня к нему были добавлены еще пять человек, включая израильтянина Мерома Арпаза, а также Феликса Бициоса, Андреа Гамбацци, Панагиоту Караоли, Артемиса Артемиу.

Всем включенным в этот список запрещен въезд в США. Американским финансовым структурам запрещено проводить сделки, связанные с ними.

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