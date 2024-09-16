Израиль выплатит компенсации ста тысячам пострадавших 7 октября без доказательства ущерба

Общественная комиссия по оказанию помощи пострадавшим 7 октября 2023 года во главе с профессором Авиадом а-Коэном, созданная по распоряжению министра финансов Бецалеля Смотрича, представила свои рекомендации.

Основной задачей комиссии стало оказание помощи пострадавшим, которые не могут получить помощи и компенсации в рамках действующего законодательства, и не готовы преодолевать бюрократию для получения инвалидности.

Автоматически, без необходимости в доказательстве ущерба, помощь получат члены семей погибших и похищенных, которые не получают ее в рамках действующих законов, включая совершеннолетних братьев и сестер, бабушек и дедушек, разведенных супругов и т.д.

Также помощь получат все жители населенных пунктов, в которые вторглись террористы, даже если на момент атаки они не находились в населенном пункте, и все, кто находился в этих населенных пунктах, не являясь их жителями. Получат помощь и участники музыкальных фестивалей, проходивших 7 октября в районе границы с сектором Газы, даже если они не пострадали физически.

По оценкам комиссии, общее количество получателей помощи достигнет 100 тысяч человек.

Бюджет одноразовой помощи, выделенный министерством финансов, составляет 1 миллиард шекелей. Размер компенсаций будет составлять от 7 до 29 тысяч шекелей. При этом в случае обращения в Ведомство национального страхования получатель должен будет вернуть 60% выплаты, если ему будет отказано в инвалидности. Если же его инвалидность будет подтверждена, то выплата будет вычтена из положенной ему компенсации или пособия.