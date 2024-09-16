Опубликована новая формула расчета категорий загрязнения: "гибридные" автомобили подорожают

Министерство транспорта опубликовало скорректированную формулу расчета категории загрязнения для автомобильного транспорта, в соответствии с которой автомобилям предоставляются налоговые вычеты.

Формула уточняется раз в два года в соответствии с темпами продвижения экологичных технологий, и призвана поощрять импорт менее загрязняющих автомобилей.

В общей сложности существуют 15 категорий. Автомобили, которые находятся в 15-й категории, не получают налоговый вычет, автомобили, которые находятся в 1-й категории, получают 17 тысяч шекелей налогового вычета.

Распределение автомобилей по категориям основано на сложной математической формуле, которая учитывает пять типов загрязняющих веществ, выбрасываемых автомобилем - CO2 (углекислый газ), HC (углеводороды), PM (твердые частицы), NOX (оксиды азота) и CO (монооксид углерода).

Обновленная формула приведет к переносу с 1 января 2025 года многих моделей на 2-4 позиции вверх и, соответственно, к сокращению налоговой льготы. Больше всех в связи с изменениями в формуле подорожают малогабаритные автомобили и автомобили с гибридными двигателями.