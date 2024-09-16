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Смотрич предложил поспорить на бутылку виски, что бюджетный дефицит уложится в установленные рамки

время публикации: 16 сентября 2024 г., 21:26 | последнее обновление: 16 сентября 2024 г., 21:26
Смотрич предложил поспорить на бутылку виски, что бюджетный дефицит уложится в установленные рамки
AP Photo/Yuri Kageyama

Министр финансов Бецалель Смотрич, принявший участие в заседании финансовой комиссии Кнессета, предложил депутатам поспорить на бутылку виски, что Израиль закончит 2024 год с дефицитом госбюджета в 6,6%, прописанным в законе о госбюджете на этот год.

Заседание было посвящено увеличению рамок расходной части госбюджета на 3,35 миллиарда шекелей для финансирования расходов на содержание эвакуированных жителей севера, на помощь резервистам и на финансирование коллективного трудового соглашения с учителями старших классов.

При этом увеличение расходной части не сопровождалось мерами по изысканию источников для этого финансирования.

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