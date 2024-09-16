Смотрич предложил поспорить на бутылку виски, что бюджетный дефицит уложится в установленные рамки

Министр финансов Бецалель Смотрич, принявший участие в заседании финансовой комиссии Кнессета, предложил депутатам поспорить на бутылку виски, что Израиль закончит 2024 год с дефицитом госбюджета в 6,6%, прописанным в законе о госбюджете на этот год.

Заседание было посвящено увеличению рамок расходной части госбюджета на 3,35 миллиарда шекелей для финансирования расходов на содержание эвакуированных жителей севера, на помощь резервистам и на финансирование коллективного трудового соглашения с учителями старших классов.

При этом увеличение расходной части не сопровождалось мерами по изысканию источников для этого финансирования.