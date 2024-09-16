В Индии начался второй раунд отбора рабочих для израильских строек и домов престарелых

В городе Пуне в индийском штате Махараштра начался второй раунд отбора работников строительной отрасли и работников по уходу, желающих работать в Израиле.

В общей сложности планируется отобрать 10000 работников строительных специальностей и 5000 работников по уходу.

В рамках первого раунда около были отобраны 11 тысяч работников в штатах Телангана, Харьяна и Уттар-Прадеш.

Работники по уходу должны иметь сертификат из признанных учебных заведений, свидетельствующий о прохождении подготовки длительностью не менее 990 учебных часов.

Отбор кандидатов проводит делегация управления народонаселения и миграции Израиля и представители объединения строительных подрядчиков.