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В Индии начался второй раунд отбора рабочих для израильских строек и домов престарелых

время публикации: 16 сентября 2024 г., 11:57 | последнее обновление: 16 сентября 2024 г., 11:57
В Индии начался второй раунд отбора рабочих для израильских строек и домов престарелых
Nati Shohat/Flash90

В городе Пуне в индийском штате Махараштра начался второй раунд отбора работников строительной отрасли и работников по уходу, желающих работать в Израиле.

В общей сложности планируется отобрать 10000 работников строительных специальностей и 5000 работников по уходу.

В рамках первого раунда около были отобраны 11 тысяч работников в штатах Телангана, Харьяна и Уттар-Прадеш.

Работники по уходу должны иметь сертификат из признанных учебных заведений, свидетельствующий о прохождении подготовки длительностью не менее 990 учебных часов.

Отбор кандидатов проводит делегация управления народонаселения и миграции Израиля и представители объединения строительных подрядчиков.

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