В Индии начался второй раунд отбора рабочих для израильских строек и домов престарелых
время публикации: 16 сентября 2024 г., 11:57 | последнее обновление: 16 сентября 2024 г., 11:57
В городе Пуне в индийском штате Махараштра начался второй раунд отбора работников строительной отрасли и работников по уходу, желающих работать в Израиле.
В общей сложности планируется отобрать 10000 работников строительных специальностей и 5000 работников по уходу.
В рамках первого раунда около были отобраны 11 тысяч работников в штатах Телангана, Харьяна и Уттар-Прадеш.
Работники по уходу должны иметь сертификат из признанных учебных заведений, свидетельствующий о прохождении подготовки длительностью не менее 990 учебных часов.
Отбор кандидатов проводит делегация управления народонаселения и миграции Израиля и представители объединения строительных подрядчиков.
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