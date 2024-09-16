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Экономика

Минстрой: до конца 2024 года будут разыграны более 21 тысячи "квартир со скидкой"

время публикации: 16 сентября 2024 г., 11:42 | последнее обновление: 16 сентября 2024 г., 11:46
Минстрой: до конца 2024 года будут разыграны более 21 тысячи "квартир со скидкой"
Michael Giladi/Flash90

Министр строительства Ицхак Гольдкнопф сообщил, что до конца года в рамках программы по субсидированию жилья "Квартира со скидкой" будут разыграны еще около 10 тысяч квартир в в разных районах страны.

В понедельник, 30 сентября, откроется регистрация на очередную лотерею программы "Дира бе-Анаха", в которой будет разыграно около 4700 квартир, причем 20% квартир предназначены для резервистов, находящихся на активной резервистской службе. В числе городов, строительные проекты в которых будут разыгрываться в рамках лотереи – Эйлат, Бейт-Шеан, Бейт-Шемеш, Димона, Йегуд-Моносон и другие. Регистрация будет открыта в течение пяти недель, завершится она в воскресенье, 3 ноября 2024 года.

Зарегистрироваться для участия в лотерее, как и в предыдущих розыгрышах, могут люди, соответствующие льготной категории "не имеющий собственного жилья" ("хасер диюр") и получившие соответствующее удостоверение ("теудат закаут") от министерства строительства. Получить удостоверение льготника можно вплоть до 15 октября текущего года – после этого срока нельзя будет получить удостоверение для регистрации в лотерее, завершающейся 3 ноября.

Министр строительства Ицхак Гольдкнопф подчеркнул, что в рамках программы будут разыграны до конца года еще 10 тысяч квартир, включая квартиры стоимостью около 650 тысяч шекелей. "Открытие очередной лотереи перед праздником Рош а-Шана дает реальную возможность обзавестись собственным жильем по субсидированной цене для многих семей, особенно для военнослужащих-резервистов, – отметил министр. – Прошлый год был для всех очень непростым, но тем не менее, около 11,5 тысяч семей получили возможность приобрести квартиру со скидкой".

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