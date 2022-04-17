Индия не станет приобретать 48 российских вертолетов

ВВС Индии отказались от приобретения 64 российских вертолетов Ми-17 В5. Как подчеркивает издание India Today, решение не связано с российско-украинским конфликтом: речь идет о желании поддержать отечественного производителя.

Газета цитирует высокопоставленные источники в индийском правительстве, заявившие, что решение об отмене результатов тендера было принято еще до начала конфликта и не имеет отношения к санкциям, введенным в последние недели против России.

Индия прилагает значительные усилия для развития собственной оборонной промышленности. В последние годы было заморожено или отменено немало соглашений о закупке вооружений за границей, в рамках правительственной программы "Сделай в Индии".

При этом подчеркивается, что Ми-17 В5 – превосходный военно-транспортный вертолет, способный выполнять и боевые миссии в различных климатических условиях. На вооружении индийских ВВС стоят 150 машин данной модификации.