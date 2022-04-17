Иерусалим:
15 - 30°
Тель-Авив:
13 - 30°
Эйлат:
21 - 35°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Экономика17 апреля 2022 г., 14:58

Индия не станет приобретать 48 российских вертолетов

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Индия не станет приобретать 48 российских вертолетов

ВВС Индии отказались от приобретения 64 российских вертолетов Ми-17 В5. Как подчеркивает издание India Today, решение не связано с российско-украинским конфликтом: речь идет о желании поддержать отечественного производителя.

Газета цитирует высокопоставленные источники в индийском правительстве, заявившие, что решение об отмене результатов тендера было принято еще до начала конфликта и не имеет отношения к санкциям, введенным в последние недели против России.

Индия прилагает значительные усилия для развития собственной оборонной промышленности. В последние годы было заморожено или отменено немало соглашений о закупке вооружений за границей, в рамках правительственной программы "Сделай в Индии".


При этом подчеркивается, что Ми-17 В5 – превосходный военно-транспортный вертолет, способный выполнять и боевые миссии в различных климатических условиях. На вооружении индийских ВВС стоят 150 машин данной модификации.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

14:58 Индия не станет приобретать 48 российских вертолетов
06:29 Индекс цен за март вырос на 0,6%
09:47 Великобритания ввела санкции против двух партнеров Романа Абрамовича
07:53 Саудовский миллиардер отказался продать Илону Маску акции Twitter
15:48 Маск предложил купить Twitter: "В нынешнем виде компания не может процветать"
15:24 Итоги валютных торгов 14 апреля 2022 года: курс доллара понизился, курс евро возрос
09:59 Остров Джерси заморозил активы Романа Абрамовича на $7 млрд
09:14 Опубликован тендер на трамвай Хайфа-Нацерет: среди претендентов - российский "Трансмашстрой" и китайские концерны
07:12 Незавершенные реформы, учетная ставка и вакансии на рынке труда. Экономический обзор за неделю
06:53 Об экономических реформах в условиях кризиса. Интервью с главой финкомиссии Алексом Кушниром
Загрузка...