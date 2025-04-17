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Экономика

WSJ: у ХАМАСа в Газе закончились наличные для выплат боевикам

Газа
ХАМАС
время публикации: 17 апреля 2025 г., 07:06 | последнее обновление: 17 апреля 2025 г., 07:06
WSJ: у ХАМАСа в Газе закончились наличные для выплат боевикам
Photo by Abed Rahim Khatib/Flash90

Террористическая организация ХАМАС столкнулась в секторе Газы со столь острой нехваткой наличных денег, что прекратила выплаты своим активистам, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на израильские, арабские и западные источники.

Одной из причин кризиса является ликвидация ЦАХАЛам в последний месяц ряда ключевых лиц ХАМАСа, отвечавших за денежные операции в секторе и за выплату зарплат боевикам.

Экономика
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