WSJ: у ХАМАСа в Газе закончились наличные для выплат боевикам
время публикации: 17 апреля 2025 г., 07:06 | последнее обновление: 17 апреля 2025 г., 07:06
Террористическая организация ХАМАС столкнулась в секторе Газы со столь острой нехваткой наличных денег, что прекратила выплаты своим активистам, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на израильские, арабские и западные источники.
Одной из причин кризиса является ликвидация ЦАХАЛам в последний месяц ряда ключевых лиц ХАМАСа, отвечавших за денежные операции в секторе и за выплату зарплат боевикам.