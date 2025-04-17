Сотрудничество с Китаем сходит на нет, состав безработных меняется. Экономический обзор

Как нежелание правительства обидеть Трампа отразится на жителях Иерусалима и почему среди безработных израильтян стало больше "белых воротничков".

Публикацию подготовил экономический обозреватель Newsru.co.il Михаил Шафранов.

Между США и Китаем

Праздничная неделя в Израиле как правило небогата на экономические события. На этот раз самым обсуждаемым событием недели стало блокирование буквально за день до подписания сделки по закупке трамвайных составов для синей линии столичного трамвая у китайской государственной корпорации CRRC.

Расцвет романа Израиля с китайскими корпорациями в реализации инфраструктурных проектов пришелся на прошлое десятилетие, когда власти активно продвигали разворот экономики на восток и расширение сотрудничества Израиля с Китаем, Индией, Южной Кореей. Строительство красной линии трамвая в Гуш-Дане, новые порты в Хайфе и Ашдоде, туннели под горой Кармель, первая очередь опреснительного комбината "Сорек" – лишь неполный список стратегических проектов, реализованных при прямом участии китайских компаний, имевших большой опыт и предлагавших низкие цены.

Однако уже в первую каденцию Дональда Трампа Вашингтон начал оказывать давление на Израиль с требованием ограничить доступ Китая к критической инфраструктуре. Эту позицию, в частности, поддерживало и руководство израильской контрразведки (ШАБАК). В Иерусалиме долгое время старались уклоняться от открытых шагов, однако начали блокировать отдельные китайские заявки под различными бюрократическими предлогами.

Только в 2020 году было принято решение о создании специальной комиссии по надзору за иностранными инвестициями, которая должна была оценивать риски участия иностранных корпораций в инфраструктурных проектах. С этих пор китайские компании не выиграли практически ни одного серьезного тендера, а в некоторых случаях, как например с трамваем Хайфа-Нацерет, сами снимали свои кандидатуры.

Не должны они были выиграть и проект синей линии иерусалимского трамвая. В сентябре 2023 года победителем тендера был объявлен консорциум в составе израильских компаний "Дения Сибус" и "Дан" и испанской компании Comsa. Поставщиком вагонов должна была выступить польская компания PESA. Однако из-за войны сначала испанцы вышли из концерна по политическим мотивам, а затем поляки – из-за резкого роста уровня экономических рисков. В результате их место заняли китайцы.

CRRC, крупнейший в мире производитель вагонов для рельсового транспорта, является государственной компанией, причем США внесли ее в "черный список" компаний, связанных с вооруженными силами КНР. В 2015 году она выиграла тендер на поставку составов для красной линии трамвая в Гуш-Дане, однако уже в 2021 году ее заявку сняли с тендера на поставку вагонов для зеленой и фиолетовой линий под предлогом демпинговой цены, находящейся за пределами экономической целесообразности.

Почему правительственные структуры дали в декабре 2024 года предварительное согласие на подписание договора с CRRC на поставку вагонов для иерусалимского трамвая, почему ШАБАК и штаб национальной безопасности спохватился начать проверку ее участия в проекте только в феврале 2025 года, и наконец почему решение о блокировании сделки было принято за день до уже подготовленной церемонии ее торжественного подписания – загадка.

На данный момент представители CRRC пытаются договориться о поставке вагонов не из Китая, а из принадлежащего ей завода в Массачусетсе (на 20% дороже), однако в свете американо-китайской торговой войны этот компромисс не выглядит многообещающим.

Интересно, что еще за неделю до решения об отмене сделки южнокорейский Hyundai Rotem связался с экономическим советником правительства Ави Симхоном и дал понять, что зарезервировал мощности под иерусалимский проект и сможет выполнить заказ в требуемый срок. Правда его цена – 3 миллиона шекелей за вагон против 2 миллионов у CRRC.

Пока что минфин решил в итоге вообще провести новый тендер на поставку вагонов отдельно от тендера на строительство и обслуживание линии.

Однако ущерб от такого поведения госструктур, помимо очевидного увеличения стоимости самих вагонов (изначально польский вариант был дороже), выльется в дополнительную задержку реализации, как из-за необходимости проведения дополнительного тендера, так и из-за высокой вероятности судебного разбирательства с CRRC. Введение линии в строй и без того было отложено с 2028 года на 2030-31 годы, а теперь задержка может стать еще более значительной. Кроме того, это глупое и необязательное ухудшение отношений с Пекином. Отобрать уже отданный проект – гораздо более явное проявление враждебности, чем под тем или иным предлогом отклонить заявку.

При этом конечное решение является оправданным. Сейчас Израилю гораздо важнее сохранить хорошие отношения с Белым домом, а церемония подписания крупного контракта с Китаем на фоне американо-китайского кризиса и обещания Биньямина Нетаниягу сократить внешнеторговый дефицит могла быть расценена в Вашингтоне как демонстративное наплевательство. Но все остальное заставляет снова говорить о серьезных проблемах в процессе принятия решений.

Неожиданная тенденция на рынке труда

Еще одной заметной темой праздничной недели стал отчет государственной службы занятости, отрапортовавшей о снижении количества зарегистрированных у нее до довоенного уровня, и о снижении количества получателей пособия по прожиточному минимуму до уровня, в последний раз наблюдавшегося несколько десятилетий назад.

Однако активное обсуждение вызвали не общие цифры, а подробности отчета, показавшие существенное изменение состава безработных, как в последние месяцы, так и в пятилетней перспективе.

Согласно представленным управлением данным, по сравнению с ситуацией на начало войны доля представителей 1-3 социоэкономических кластеров среди безработных снизилась на 4,6%, тогда как доля представителей 4-7 кластеров выросла на 1,6%, а доля представителей 8-10 кластеров выросла на 3,7%.

Увеличение количества безработных из числа получателей высоких зарплат с параллельным снижением количества безработных из числа получателей низких зарплат наблюдается на протяжении всех последних пяти лет.

Доля безработных, получавших до регистрации в службе занятости высокую зарплату, выросла за пять лет с 18,5% до 27,1%, то есть в полтора раза. Доля безработных, получавших до регистрации в службе занятости низкую зарплату, снизилась за этот период с 45,1% до 36,9%.

Эти данные коррелируют как с видами профессий, в которых выросло число безработных, так и с географическими показателями. Согласно службе занятости, в Израиле стало больше безработных адвокатов, программистов, врачей и представителей других профессий умственного труда. Одновременно снизилась безработица среди "синих воротничков", фермеров, нянечек и т.д. Хотя безработица на социальной и географической периферии все еще заметно выше, разрыв в показателях безработицы между городами центра страны с высоким социо-экономическим уровнем и периферией сократился.

О причинах этого явления в последнюю неделю ведутся активные дискуссии. В числе выдвигаемых предположений – тяжесть войны, легшая на резервистов из еврейского неортодоксального сектора, в котором представителей верхних социоэкономических кластеров существенно больше, чем в ультраортодоксальном и арабском секторах. Однако учитывая тот факт, что тенденция началась еще в период пандемии, только войной это не объяснить. То же самое касается и влияния на рынок труда технологий искусственного интеллекта. Оно возможно усилило эффект в последний год (и то пока еще рано делать выводы), но не могло повлиять на показатели предшествовавших четырех лет.

Учитывая, что мы все еще говорим о безработице, крайне низкой по любым масштабам, мне не кажется правильным рассматривать это явление как "ослабление сильных", как его назвали представители управления занятости, а следом за ними – все экономические СМИ. Я бы предположил, что по крайней мере одной из причин является вызванный двумя последовательными кризисами пересмотр отношения к работе и карьере. Пандемия, а затем война, заставили немало людей с высоким доходом из верхних социо-экономических слоев, взять паузу и задуматься о смене карьеры. Разумеется, для более детальных выводов требуются существенно более подробные данные чем опубликованная управлением занятости выборка.