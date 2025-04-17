Суд отклонил иск офицера, признанного виновным в сексуальных преступлениях, начать получать пенсию

Верховный суд отклонил апелляцию подполковника ЦАХАЛа Дана Шарони, признанного виновным в совершении сексуальных преступлений, с требованием обязать ЦАХАЛ дать ему уволиться и начать получать военную пенсию.

Напомним, что в июне 2024 года военный суд признал бывшего командира автошколы на базе "Бахад-6" подполковника Дана Шарони виновным по десяткам пунктам, связанным с нарушением неприкосновенности частной жизни, неподобающим поведением, непристойными действиями. Среди прочего, обвиняемый тайно снимал девушек-военнослужащих в интимных ситуациях.

Ранее Шарони в рамках сделки со следствием признал свою вину по более чем 70 пунктам.

Изначально в рамках сделки Шарони было обещано, что ему дадут уволиться по достижении 42 лет и начать получать пенсию, с сохранением права начальника генерального штаба отменить пенсию после вынесения приговора. Однако затем главный военный прокурор отменила эту сделку в одностороннем порядке.

На текущий момент Шарони уже исполнилось 42 года, однако ЦАХАЛ не позволил ему уволиться, а только отстранил от службы, что не позволяет ему начать получать пенсию.

Дану Шарони грозят несколько лет лишения свободы, штрафы, лишение военной пенсии и разжалование в рядовые.