ЕЦБ снизил учетную ставку в зоне евро

Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард объявила об очередном снижении учетной ставки в зоне евро на 0,25% до 2,25%. На пике учетная ставка составляла 4%.

На пресс-конференции Лагард отметила резкий рост неопределенности, с которым столкнулись европейские экспортеры в связи с новой экономической политикой США, и заявила, что потребителям нужно быть осторожнее со своими расходами.

Также сегодня Центральный банк Турции объявил о повышении учетной ставки на 3,5% до 46% с целью стабилизации финансовой ситуации, резко ухудшившейся на фоне протестов из-за ареста мэра Стамбула.