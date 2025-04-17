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Экономика

ЕЦБ снизил учетную ставку в зоне евро

Европейский Союз
время публикации: 17 апреля 2025 г., 22:46 | последнее обновление: 17 апреля 2025 г., 22:46
ЕЦБ снизил учетную ставку в зоне евро
AP Photo/Michael Probst

Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард объявила об очередном снижении учетной ставки в зоне евро на 0,25% до 2,25%. На пике учетная ставка составляла 4%.

На пресс-конференции Лагард отметила резкий рост неопределенности, с которым столкнулись европейские экспортеры в связи с новой экономической политикой США, и заявила, что потребителям нужно быть осторожнее со своими расходами.

Также сегодня Центральный банк Турции объявил о повышении учетной ставки на 3,5% до 46% с целью стабилизации финансовой ситуации, резко ухудшившейся на фоне протестов из-за ареста мэра Стамбула.

Экономика
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