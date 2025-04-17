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Экономика

Суд в США признал Google виновным в незаконных практиках на двух рынках онлайн-рекламы из трех

Судебные решения
Google
время публикации: 17 апреля 2025 г., 22:06 | последнее обновление: 17 апреля 2025 г., 22:06
Суд в США признал Google виновным в незаконных практиках на двух рынках онлайн-рекламы из трех
AP Photo/Jeff Chiu, File

Федеральный суд в штате Вирджиния, рассматривавший иск министерства юстиции и коалиции нескольких штатов, постановил, что корпорация Google стала монополистом на рынках рекламных серверов для рекламодателей (publisher ad servers) и рекламных бирж (ad exchanges) с использованием незаконных практик.

В то же время суд отклонил аналогичное утверждение истцов касательно рынка рекламных сетей для рекламодателей (advertiser ad networks).

Это третья победа федеральных властей над Google в суде, после того, как ранее были вынесены судебные постановления о незаконной монополии Google на рынке онлайн-поиска и о незаконной монополии в сфере приложений для смартфонов.

Google утверждал, что аргументы министерства юстиции "ошибочны" и "замедлят инновации, повысив стоимость рекламы и затруднив рост тысяч малых предприятий и владельцев вебсайтов".

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