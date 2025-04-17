Трамп раскритиковал главу ФРС и призвал к его отставке

Президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, призвав к его увольнению за недостаточно быстрое снижение процентных ставок.

Заявление было сделано на следующий день после выступления Пауэлла на экономическом мероприятии в Чикаго, в котором тот заявил что администрация Трампа "внесла фундаментальные изменения в политику, включая значительно большие, чем ожидалось, импортные пошлины". Пауэлл дал понять, что не намерен торопиться со снижением учетной ставки из-за резкого роста уровня неопределенности и увеличения риска возвращения инфляции из-за начатой Трампом торговой войны.

Напомним, что Пауэлл был назначен Трампом на пост главы ФРС в 2018 году, однако вскоре стал объектом критики со стороны президента за проводимую им денежно-кредитную политику. В 2022 году Джо Байден продлил каденцию Пауэлла еще на один срок.