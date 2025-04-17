Shein и Temu предупредили о повышении цен для США

Китайские торговые платформы Shein и Temu опубликовали предупреждение для американских клиентов о повышении цен начиная со следующей недели.

Согласно сообщениям, 25 апреля они будут вынуждены скорректировать цены с учетом изменения в правилах международной торговли и в пошлинах.

Основной причиной повышения цен является отмена администрацией президента США Дональда Трампа освобождения от налогов посылок стоимостью менее 800 долларов. За последний год в США поступили 1,4 миллиарда таких посылок.

В последние недели обе компании также резко сократили объем расходов на цифровую рекламу на американском рынке, а их приложения для смартфонов выпали из рейтинга самых популярных.