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Экономика

Shein и Temu предупредили о повышении цен для США

США
Китай
Потребление
Импорт и экспорт
время публикации: 17 апреля 2025 г., 09:01 | последнее обновление: 17 апреля 2025 г., 09:01
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AP Photo/Charles Rex Arbogast

Китайские торговые платформы Shein и Temu опубликовали предупреждение для американских клиентов о повышении цен начиная со следующей недели.

Согласно сообщениям, 25 апреля они будут вынуждены скорректировать цены с учетом изменения в правилах международной торговли и в пошлинах.

Основной причиной повышения цен является отмена администрацией президента США Дональда Трампа освобождения от налогов посылок стоимостью менее 800 долларов. За последний год в США поступили 1,4 миллиарда таких посылок.

В последние недели обе компании также резко сократили объем расходов на цифровую рекламу на американском рынке, а их приложения для смартфонов выпали из рейтинга самых популярных.

Экономика
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