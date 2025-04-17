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Экономика

Курс валют в Израиле 17 апреля 2025 года: доллар немного подорожал, евро незначительно подешевел

Банк Израиля
Курсы валют
время публикации: 17 апреля 2025 г., 15:33 | последнее обновление: 17 апреля 2025 г., 15:33
Курс валют в Израиле 17 апреля 2025 года: доллар немного подорожал, евро незначительно подешевел
Фото NEWSru.co.il

Банк Израиля сообщает, что в четверг, 17 апреля, валютные торги завершились небольшим повышением курса доллара США и незначительным снижением курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю.

Курс доллара вырос на 0,081% и составил 3,691 шекеля за $1. Курс евро снизился на 0,007% и составил 4,198 шекеля за €1.

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