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    Экономика

    США разрешили Израилю поставить Германии системы ПРО "Хец-3" на 4 млрд евро

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    США разрешили Израилю поставить Германии системы ПРО
    Пресс-служба ЦАХАЛа

    Государственный департамент США уведомил министерство обороны Израиля о согласии Белого дома на поставку Германии систем противоракетной обороны "Хец-3".

    Соответствующее уведомление получили министр обороны Йоав Галант, генеральный директор министерства Эяль Замир и директор управления вооружений МАПАТ Дани Гольд.

    Напомним, что на минувшей неделе Израиль получил согласие США на поставку Финляндии систем ПРО "Праща Давида".

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    В связи с получением разрешения от США в ближайшие дни состоится встреча руководства оборонных ведомств Израиля и Германии для подписания сделки, которая станет крупнейшей в истории израильской оборонной промышленности.

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    Поставка систем ПРО "Хец-3" (Arrow 3) в Германию планируется на четвертый квартал 2025 года. Общая стоимость сделки – 4 миллиарда евро.

    Напомним, что 14 июня этого года бюджетный комитет Бундестага проголосовал за выделение 560 млн евро в качестве аванса за израильские зенитно-ракетные комплексы "Хец-3". Если сделка сорвется, израильская сторона не должны будет возвращать аванс, отмечается в публикации.

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    Детали этой сделки обсуждались в марте в ходе визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу в Берлин. Тема была поднята Нетаниягу и на встрече с руководителями оборонной промышленности ФРГ и немецкими бизнесменами. В ходе этой встречи было отмечено, что руководство ФРГ (на фоне войны в Украине) изменило политику в сфере обеспечения безопасности, увеличив на 50% оборонный бюджет страны (до 2% от ВВП Германии).

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    О заинтересованности Германии в покупке систем Arrow 3 немецкие СМИ сообщали еще в марте 2022 года. Тогда отмечалось, что Германия хочет приобрести эти системы для защиты своей территории от российских ракет (в частности, упоминались "Искандеры"). Немецкое издание Bild со ссылкой на собственные источники писало, что власти Германии рассчитывают на способность Arrow 3 защитить немцев от российских ракет так же, как "Железный купол" защищает израильтян от ракет из Газы. Радарные комплексы, по сведениям издания, планируется установить в трех регионах ФРГ. Bild писал, что этот "радарный щит" позволит также прикрыть от ракетных ударов Польшу, Румынию и страны Балтии, но им придется самостоятельно приобрести у Израиля сами батареи ПРО Arrow 3 (Германия будет поставлять им только радарное изображение).

    Системы ПРО Arrow 3 ("Хец-3") предназначена для перехвата баллистических ракет вне атмосферы. Эта система еще в 2017 году была передана на вооружение ЦАХАЛа. В последние годы проводились испытания улучшенной системы "Хец-3".

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    Система "Хец-3", разработанная под руководством главного субподрядчика, концерна "Таасия Авирит", является ключевым элементом многослойной системы обороны государства Израиль, в чьи задачи входит защита от баллистических ракет. Система для перехвата ракет "Хец-3" считается одной из лучших в мире благодаря своей высокой точности и большому радиусу действия.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 14 Июня 2023
    Бундестаг проголосовал за выделение аванса в размере 560 млн евро на закупку "Хец-3" у Израиля
    // https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 10 Июня 2023
    Reuters: Германия планирует приобрести у Израиля системы ПРО "Хец-3" почти на 4 млрд евро
    // https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 20 Апреля 2023
    Израиль и Германия провели переговоры по поставкам систем "Хец-3"
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