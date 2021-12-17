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NEWSru.co.il :: Экономика17 декабря 2021 г., 07:55

Банк Англии объявил о повышении учетной ставки

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Банк Англии объявил о повышении учетной ставки

Банк Англии объявил о повышении учетной ставки в Великобритании с 0,1% до 0,25%. Решение стало сюрпризом для аналитиков, ожидавших, что учетная ставка не изменится в свете очередной волны эпидемии коронавируса.

Повышение учетной ставки стало реакцией центробанка на рост инфляции, достигшей в ноябре отметки 5,1%. Согласно прогнозам, к апрелю 2022 года уровень инфляции вырастет до 6%.

Следует отметить, что Банк Англии стал первым из влиятельных центральных банков, который начал повышение учетной ставки. При этом осуществляемая банком программа закупки облигаций осталась неизменной.


Напомним, что ранее на этой неделе Федеральная резервная система США объявила об ускорении свертывания программы закупки облигаций с целью ее завершения в марте 2022 года. После этого ФРС планирует три повышения учетной ставки в 2022 году и по два в 2023 и 2024 годах.

Центральные банки Японии, Канады, Австралии оставили учетные ставки в своих странах без изменений.

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