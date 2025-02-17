Израильская компания поставит в Латинскую Америку системы для борьбы с контрабандой наркотиков
время публикации: 17 февраля 2025 г., 12:27 | последнее обновление: 17 февраля 2025 г., 12:27
Израильская стартап-компания Sentrycs, разрабатывающая противодроновые системы, сообщила о получении крупного контракта от одного из государств Латинской Америки.
В рамках контракта, сумма которого не указывается, компания поставит заказчику системы для защиты границ, борьбы с преступностью и контрабандой наркотиков.
Компания была выбрана после серии полевых испытаний на территории заказчика, на которых продукция Sentrycs показала лучшие показатели, чем все конкуренты.