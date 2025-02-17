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Экономика

Израильская компания поставит в Латинскую Америку системы для борьбы с контрабандой наркотиков

Стартап
Оборонка
время публикации: 17 февраля 2025 г., 12:27 | последнее обновление: 17 февраля 2025 г., 12:27
Израильская компания поставит в Латинскую Америку системы для борьбы с контрабандой наркотиков
AP Photo/Dieu Nalio Chery

Израильская стартап-компания Sentrycs, разрабатывающая противодроновые системы, сообщила о получении крупного контракта от одного из государств Латинской Америки.

В рамках контракта, сумма которого не указывается, компания поставит заказчику системы для защиты границ, борьбы с преступностью и контрабандой наркотиков.

Компания была выбрана после серии полевых испытаний на территории заказчика, на которых продукция Sentrycs показала лучшие показатели, чем все конкуренты.

Экономика
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