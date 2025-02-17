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Экономика

"Глобс": на продление тель-авивского трамвая до Ришон ле-Циона снова не нашлось денег

Транспорт
Ришон ле-Цион
время публикации: 17 февраля 2025 г., 11:42 | последнее обновление: 17 февраля 2025 г., 11:42
"Глобс": на продление тель-авивского трамвая до Ришон ле-Циона снова не нашлось денег
Dor Pazuelo/Flash90

В бюджетном соглашении между министерства финансов и транспорта в рамках согласования государственного бюджета на 2025 год говорится, что "стороны будут работать над поиском бюджетного источника из средств министерства транспорта для финансирования продления "красной" линии трамвая до Ришон-ле-Циона", сообщает "Глобс".

Напомним, что бюджет в размере 1 миллиард шекелей, предназначенный для продления "красной" линии из Бат-Яма в Ришон ле-Цион, должен был быть частью госбюджета 2023 года, однако в последний момент деньги были перенаправлены на расширение сети шоссейных дорог.

В министерстве транспорта утверждают, что на данный момент продление линии находится на стадии проектирования, а потому нет нужды изыскивать и резервировать бюджет на ее строительство, однако "Глобс" отмечает, что финансирование строительства других трамвайных линий закладывалось уже на стадии проектирования.

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