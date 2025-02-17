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Экономика

Верховный суд: арендодатели в эвакуированных населенных пунктах не имеют права на компенсацию

Недвижимость
Компенсации и выплаты
Верховный суд/БАГАЦ
время публикации: 17 февраля 2025 г., 15:27 | последнее обновление: 17 февраля 2025 г., 15:34
Верховный суд: арендодатели в эвакуированных населенных пунктах не имеют права на компенсацию
Chen Leopold/FLASH90

Верховный суд поставил точку в исках квартировладельцев в эвакуированных населенных пунктах севера Израиля, требовавших от государства компенсировать им потерянную из-за войны арендную плату.

Судьи Верховного суда постановили, что законодательство, касающееся компенсации косвенного ущерба во время войны, не включает в себя потерю арендной платы в рамках частной аренды.

В то же время судья Давид Минц отметил, что "есть основания для утверждения заявителей о том, что необходимо разработать комплексное соглашение, которое обеспечит адекватное решение для частных арендодателей, потерявших доход из-за эвакуации арендаторов из зон конфликта". Однако этот вопрос, по его мнению, "находится в компетенции правительства и не входит в юрисдикцию данного суда".

Следует отметить, что от решения Верховного суда пострадали арендодатели, не сообщавшие Налоговому управлению о своем доходе от сдачи жилья в аренду (это разрешено законом, если доход от арендной платы не превышает 5654 шекеля в месяц).

Экономика
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