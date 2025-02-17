Рост экономики Израиля в 2024 году опередил прогнозы, уровень жизни все равно снизился

Согласно данным Центрального статистического бюро, в 2024 году внутренний валовой продукт Израиля увеличился на 1%, тогда как прогнозы министерства финансов, Банка Израиля и МВФ говорили о росте на 0,4%, 0,6% и 0,7% соответственно.

Уровень ВВП на душу населения снизился на 0,3% в дополнение к 0,1% в 2023 году.

ВВП предпринимательского сектора снизился на 0.6%, экспорт – на 5,6%, реальные инвестиции – на 5,9%.

Напротив, частное потребление выросло на 3,9%, а общественное потребление – на 13,7%.

Ситуация оказалась лучше прогнозировавшейся за счет показателей четвертого квартала – 2,5% роста ВВП, 3,1% роста ВВП предпринимательского сектора, 1,5% роста ВВП на душу населения, 14,5% роста реальных инвестиций.