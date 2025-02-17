Новый ТЦ BiG Глилот проводит ярмарку трудоустройства в поисках 1000 сотрудников
время публикации: 17 февраля 2025 г., 13:20 | последнее обновление: 17 февраля 2025 г., 13:20
В новом торговом центре сети BiG, который откроется в конце февраля в районе Глилот, проходит ярмарка трудоустройства, в рамках которой предлагаются около 1000 рабочих мест в сферах торговли, маркетинга, охраны.
Среди участников ярмарки – сети H&M, Factory 54, Zara, "Суперфарм", предприятия общественного питания, компании по охране и уборке и т.д.
Сам BiG Глилот откроется 27 февраля, и станет крупнейшим торговым центром в центре страны, работающим по субботам.