Новый ТЦ BiG Глилот проводит ярмарку трудоустройства в поисках 1000 сотрудников

В новом торговом центре сети BiG, который откроется в конце февраля в районе Глилот, проходит ярмарка трудоустройства, в рамках которой предлагаются около 1000 рабочих мест в сферах торговли, маркетинга, охраны.

Среди участников ярмарки – сети H&M, Factory 54, Zara, "Суперфарм", предприятия общественного питания, компании по охране и уборке и т.д.

Сам BiG Глилот откроется 27 февраля, и станет крупнейшим торговым центром в центре страны, работающим по субботам.