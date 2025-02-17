После года жизни в Яд-Мордехае Бени Ганц купил пентхаус в Тель-Авиве

В феврале 2024 года лидер партии "Махане Мамлахти" Бени Ганц переехал жить в кибуц Яд-Мордехай в знак солидарности с жителями Западного Негева.

Как сообщает портал Walla, после года жизни в кибуце Ганц купил пентхаус с участком в Тель-Авиве стоимостью более 8 миллионов шекелей.

Правда даже если Ганц купил квартиру для проживания, а не в качестве инвестиции, в ближайшее время переезд в новое место жительства не планируется, поскольку речь идет о пентхаусе в проекте городской реновации, который находится на стадии утверждения, и для реализации которого потребуются несколько лет.