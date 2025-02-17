Суд обязал CAL вернуть клиентке потраченные мошенниками деньги, хотя она сама передала код

Клиентка кредитной компании CAL Реут Джамаль в 2023 году получила фишинговое SMS-сообщение якобы от Почты Израиля, в котором утверждалось, что ожидаемая ею посылка прибыла на почту, и для ее получения она должна заполнить личные данные. Поскольку женщина ожидала посылку, она пошла по ссылке и ввела данные своей кредитной карты, и когда ей прислали код безопасности, она ввела и его.

Об этом деле рассказывает в понедельник, 17 февраля, экономическое издание The Marker. Преступник воспользовался полученными обманным путем данными кредитной карты женщины для установки этой карты в качестве средства платежа в приложении Apple Pay и совершении пяти сделок на сайте Booking на общую сумму 4600 шекелей.

Реут Джамаль вскоре поняла, что стала жертвой мошенников, и заблокировала свою кредитную карту. Она признала, что совершила ошибку, не обратив внимания на сообщения от кредитной компании, посланные ей в реальном времени: в сообщении указывалось, что для завершения подключения к Apple Pay нужно ввести присланный пароль, и она ввела его – хотя у нее нет iPhone, и она пользуется Google Pay на андроиде.

В связи с этим компания CAL отказалась вернуть ей потраченные мошенником с ее карты средства, указывая, что клиентка сама передала мошенникам секретный код для совершения операции. Реут Джамаль и ее супруг, адвокат Габриэль Джамаль, подали иск в суд по мелким искам в Иерусалиме.

Старший регистратор суда Авигайль ван-Карпфельд удовлетворила иск Реут Джамаль, постановив, что CAL должна вернуть ей деньги. Регистратор суда обосновала свое решение заключением министерства юстиции от апреля 2021 года, где указано: если потребитель думал, что платит легитимному бизнесу, но стал жертвой мошенничества, кредитная компания должна вернуть ему деньги, даже если клиент передал мошеннику полученный одноразовый код.

Хотя закон о платежных услугах не обязывает кредитную компанию компенсировать клиенту потерянные в результате злоупотребления его кредитной картой средства, если клиент сам передал важный компонент платежного средства в распоряжение другого лица, министерство юстиции указывает: если клиент уверен, что передает код поставщику услуг, это не равносильно передаче кода "другому лицу".