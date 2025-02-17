Сотрудники служб безопасности и члены их семей будут получать скидки в сети "Рами Леви"

Членский клуб "Хевер", объединяющий военнослужащих ЦАХАЛа на контракте и сотрудников служб безопасности (полиция, служба тюрем и т.д.), подписал договор о сотрудничестве с торговой сетью "Рами Леви Шивук а-Шикма".

Около 200 тысяч членов клуба будут иметь право на 5% скидки при покупке в магазинах сети с помощью кредитной карты "Хевер".

Напомним, что ранее "Хевер" подписал договор о сотрудничестве с сетью Carrefour, дающий членам клуба право на скидку в 5-7% в зависимости от формата отделения сети.

Подписанию этих договоров предшествовал разрыв договора с сетью "Шуферсаль", предусматривавший скидку в 6-9%.