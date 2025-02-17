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Экономика

В новой программе явки с повинной в налоговом управлении не будет анонимности

Налоги
время публикации: 17 февраля 2025 г., 06:56 | последнее обновление: 17 февраля 2025 г., 07:42
В новой программе явки с повинной в налоговом управлении не будет анонимности
Flash90

Налоговое управление завершает подготовку новой программы явки с повинной для лиц, имеющих незадекларированные доходы и желающих избежать уголовного преследования.

Как сообщает "Глобс", в отличие от предыдущих подобных программ, на этот раз налоговое управление не будет предлагать опцию начальной стадии переговоров на условиях анонимности.

В то же время программа предусматривает ускоренную процедуру для лиц, получивших незадекларированный доход в криптовалюте на сумму до нескольких сотен тысяч шекелей. Кроме того, налоговый инспектор сможет действовать по своему усмотрению в случаях, когда доход от криптовалюты не превышает 5 миллионов шекелей. Сверх этой суммы будет требоваться консультация и получение дополнительных разрешений.

Экономика
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