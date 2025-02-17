Тель-Авив превратят в "город пешеходов" и разрешат строительство без ограничения высотности

На следующей неделе Тель-Авивская окружная комиссия по проектированию и строительству будет рассматривать новый генеральный план для Тель-Авива ТА/5500.

Новый план призван привести проектировочную базу строительства в городе в соответствие с планами строительства скоростного трамвая и метро, включая генеральный план ТАМА-70.

План ТА/5500 даст возможность построить в Тель-Авиве до 100 тысяч единиц жилья и до 6 миллионов кв.м. офисных помещений в дополнение к уже имеющейся недвижимости.

Одним из отличительных пунктов плана является полное отсутствие ограничения высотности строительства в районах расположения крупных транспортных узлов (точек пересечения трамвайных линий и линий метро), таких как южная часть района Глилот, район улицы Каплан, участок между шоссе Аялон и проспектом Намир, район перекрестка Холон.

Каждый жилищный проект в городе в рамках нового плана должен будет включать в себя доступное жилье, в основном – квартиры для долгосрочной аренды по регулируемым ценам.

Кроме того, Тель-Авив будет объявлен городом с приоритетом для пешеходов. Поэтому ширина проезжей части будет сужаться, будут расширены зоны затенения, увеличено количество улиц, фасады которых будут занимать офисы и магазины, будет снижена максимально разрешенная скорость движения автотранспорта.