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NEWSru.co.il :: Экономика17 января 2022 г., 20:52

Уровень безработицы во второй половине декабря сократился до 4,5%

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Уровень безработицы во второй половине декабря сократился до 4,5%

Центральное статистическое управление опубликовало новые данные по состоянию рынка рабочей силы, свидетельствующие о продолжающемся сокращении уровня безработицы.

Во второй половине декабря уровень безработицы в его классическом определении опустился ниже 4%, составив 3,9% или 165 тысяч человек. Такое же количество безработных было в стране на момент начала кризиса.

Уровень безработицы с учетом находящихся в неоплачиваемом отпуске сократился с 5,1% до 4,5% или до 188,1 тысяч человек.


Максимально расширенный показатель, включающий лишившихся работы с началом кризиса и не ищущих работу, составляет 5,8% или 249,7 тысяч человек.

Уровень безработицы за декабрь в целом составляет 4,1% в классическом определении и 4,7% с учетом находящихся в неоплачиваемом отпуске.

Вместе с тем, доля участников рынка рабочей силы, то есть тех, кто работает или ищет работу, от общего населения страны, сократилась к концу декабря не только по сравнению с серединой декабря, но и с концом и серединой ноября, составив 63,8%. Это означает рост доли населения, прекратившего искать работу.

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