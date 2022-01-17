Количество получающих зарплату впервые превысило докризисный показатель

Согласно данным компании МАСАВ, через которую проходят около 90 процентов зарплат, выплачиваемых наемным работникам, в декабре 2021 года количество получателей зарплаты впервые превысило докризисный показатель.

В последний месяц 2021 года через МАСАВ прошли зарплаты 3.652.000 израильтян, на 2000 больше, чем в феврале 2020 года. Вместе с тем, следует отметить, что без кризиса данный показатель должен был быть больше, поскольку естественный прирост населения страны составляет 1,8% в год.

Общая сумма выплаченных зарплат в декабре 2021 года составила 26,8 миллиарда шекелей, что на 5,3% больше, чем в феврале 2020 года. Средняя зарплата нетто составила 7.339 шекелей, медианная зарплата нетто – 5891 шекель, на 750 шекелей больше, чем в феврале 2020 года.