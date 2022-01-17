Крупнейший импортер алкоголя повышает расценки: подорожают Smirnoff, Johnny Walker и Cinzano

Центральная компания по производству прохладительных напитков, обладающая франшизой на производство Coca-Cola в Израиле, и являющаяся одним из двух крупнейших импортеров алкогольной продукции, уведомила дистрибьюторов о повышении расценок.

Как сообщает "Калькалист", средний размер подорожания составит 4,8%, однако некоторые бренды подорожают на 10%-30%.

Среди прочего, компании принадлежит право на продажу в Израиле таких брендов, как виски Johnny Walker, водка Smirnoff, игристое вино Cinzano, пиво Martens.

Ранее о повышении цен на местный и импортный алкоголь объявили такие компании, как "Теперберг", "Кармель Мизрахи", "а-Керем", "Аккерман".