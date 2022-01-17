Национальный инвестфонд Абу-Даби вложил $100 млн в израильские венчурные фонды

Фонд национального благосостояния эмирата Абу-Даби Mubadala вложил за последний год 100 миллионов долларов в израильские венчурные фонды, специализирующиеся на инвестициях в местные стартап-компании.

Среди прочего, средства от Mubadala получили такие известные в Израиле фонды, как Viola Ventures и Pitango.

Согласно публикации в Wall Street Journal, представители Mubadala провели около 100 личных встреч с различными инвестиционными структурами.

Напомним, что ранее Mubadala, посредством дочерней структуры Mubadala Petroleum, приобрел 25% акций израильского газового месторождения "Тамар".