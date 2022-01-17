"Гистадрут" объявил состояние трудового конфликта в портах Ашдода и Хайфы

Всеобщая федерация профсоюзов ("Гистадрут") объявила состояние трудового конфликта в государственных морских портах Ашдода и Хайфы, обещав начать забастовку 1 февраля, по истечении предусмотренного законом срока уведомления.

Острую реакцию "Гистадрута" вызвало решение министерства транспорта предоставить порту Залива, новому частному порту на севере страны, разрешение на разгрузку генеральных грузов, а не только контейнеров, как было предусмотрено первоначально в рамках портовой реформы.

Генеральные грузы, в отличие от контейнеров, требуют больше рабочей силы для разгрузки. На текущий момент из 53 судов, стоящих в очереди на рейдах государственных портов, только шесть контейнеровозов. Все остальные несут генеральный груз.