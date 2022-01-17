Иерусалим:
0 - 6°
Тель-Авив:
7 - 13°
Эйлат:
9 - 15°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Экономика17 января 2022 г., 21:35

"Гистадрут" объявил состояние трудового конфликта в портах Ашдода и Хайфы

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Гистадрут" объявил состояние трудового конфликта в портах Ашдода и Хайфы

Всеобщая федерация профсоюзов ("Гистадрут") объявила состояние трудового конфликта в государственных морских портах Ашдода и Хайфы, обещав начать забастовку 1 февраля, по истечении предусмотренного законом срока уведомления.

Острую реакцию "Гистадрута" вызвало решение министерства транспорта предоставить порту Залива, новому частному порту на севере страны, разрешение на разгрузку генеральных грузов, а не только контейнеров, как было предусмотрено первоначально в рамках портовой реформы.

Генеральные грузы, в отличие от контейнеров, требуют больше рабочей силы для разгрузки. На текущий момент из 53 судов, стоящих в очереди на рейдах государственных портов, только шесть контейнеровозов. Все остальные несут генеральный груз.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

21:35 "Гистадрут" объявил состояние трудового конфликта в портах Ашдода и Хайфы
20:52 Уровень безработицы во второй половине декабря сократился до 4,5%
17:55 "Хеврат Хашмаль" пообещала не отключать должников до окончания "волны холода"
15:28 Итоги валютных торгов: курсы доллара и евро понизились
12:24 Количество получающих зарплату впервые превысило докризисный показатель
09:27 Крупнейший импортер алкоголя повышает расценки: подорожают Smirnoff, Johnny Walker и Cinzano
08:43 Национальный инвестфонд Абу-Даби вложил $100 млн в израильские венчурные фонды
17:25 Утвержден план развития Бейт-Шемеша стоимостью полмиллиарда шекелей
15:36 Утвержден план по сокращению бюрократии, который позволит сэкономить 1 млрд шекелей в год
15:09 На развитие инфраструктуры Стены Плача выделено 110 миллионов шекелей
Загрузка...