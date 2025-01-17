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Экономика

Подписаны коллективные трудовые соглашения в министерстве алии и еще в 4 госструктурах

Госсектор
Профсоюзы
время публикации: 17 января 2025 г., 08:08 | последнее обновление: 17 января 2025 г., 08:08
Подписаны коллективные трудовые соглашения в министерстве алии и еще в 4 госструктурах
Ayal Margolin/Flash90

Всеобщая федерация профсоюзов ("Гистадрут") объявила о подписании в четверг, 17 января, коллективных трудовых соглашений в пяти государственных структурах.

400 работников министерства алии и интеграции, среди прочего, получат от 700 до 1000 шекелей прибавки к зарплате.

Работники управления по безопасности дорожного движения получат надбавку в 6% к базовой зарплате + 475 шекелей, после чего структура зарплатных листов работников будет существенно упрощена. Кроме того, они получат две одноразовые премии в 6000 шекелей и 3536 шекелей. Также управление получит бюджет в 20000 шекелей в год на премирование до 5 работников за отличную работу.

1500 следователей и инспекторов налогового управления получат прибавку к зарплате в размере 1600-2000 шекелей.

Работники пограничного перехода "Алленби" получат денежную премию в размере до 50000 тысяч шекелей, а также прибавку к зарплате в размере 220 шекелей задним числом с мая 2023 года.

2500 работников оборонного концерна "Рафаэль" получат социальные надбавки к зарплате и дифференциальные компенсации. Также в соглашении: различные бонусы, надбавка за сменную работу и специальные надбавки для низкооплачиваемых работников.

Экономика
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